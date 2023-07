Feux de forêt – Un deuxième pompier meurt au Canada en luttant contre les incendies Confronté à une année record en termes d’incendies, le Canada est contraint d’en laisser brûler la majorité. Plus de 10 millions d’hectares ont déjà brûlé en 2023.

Ce deuxième décès est survenu dans le sud des Territoires du Nord-Ouest, où une jeune femme pompier de 19 ans a perdu la vie jeudi lors de la chute dans une intervention. (Image prétexte) AFP

Un deuxième pompier est mort au Canada après avoir été blessé en luttant contre les mégafeux de forêt qui font rage dans le pays, deux jours après qu’ils eurent fait une première victime, ont annoncé dimanche les autorités.

«C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part de la mort tragique d’un pompier, décédé des suites d’une blessure subie lors de la lutte contre un feu de forêt dans le district de Fort Liard samedi après-midi», a déclaré Jessica Davey-Quantick des secours des Territoires du Nord-Ouest.

Ce décès est survenu dans le sud de cette région, proche de la province de la Colombie-Britannique, où une jeune femme pompier de 19 ans a perdu la vie jeudi lors de la chute dans une intervention. «Nous ne devons jamais oublier le service et les sacrifices de nos premiers intervenants», a tweeté le ministre de la Protection civile, Bill Blair.

10 millions d’hectares

Les Territoires du Nord-Ouest font face cette année à une très grave sécheresse et plusieurs records de températures ont été battus dans certains endroits ces derniers jours. Actuellement, 89 incendies sont en cours dans cette région, dont 12 sont hors de contrôle. Plus de 809’000 hectares sont déjà partis en fumée dans cette zone.

Confrontées à une année record en termes d’incendies et surtout à de très nombreux mégafeux, le Canada est contraint d’en laisser brûler la majorité. Au total, plus de 10 millions d’hectares ont déjà brûlé cette année, un total bien supérieur à tout ce que le pays a déjà connu, et l’équivalent de la superficie du Portugal.

C’est principalement la forêt boréale qui part en fumée, loin des zones habitées, faisant donc peu de dégâts matériels et humains. Mais avec de lourdes conséquences pour l’environnement. Le Canada, qui de par sa situation géographique se réchauffe plus vite que le reste de la planète, est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes dont l’intensité et la fréquence sont accrues par le changement climatique.

AFP

