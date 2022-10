Succession d’Ueli Maurer – Un, deux ou trois: l’UDC face au choix du ticket gagnant Après l’échéance du délai des candidatures, quatre hommes et une femme briguent un siège au Conseil fédéral. Qui faut-il lancer dans le sprint final? Florent Quiquerez

De gauche à droite: Michèle Blöchliger, Albert Rösti, Werner Salzmann, Hans-Ueli Vogt et Heinz Tännler. keystone-sda.ch

Ils sont cinq à tenter leur chance pour le Conseil fédéral: Michèle Blöchliger (NW), Albert Rösti (BE), Werner Salzmann (BE), Heinz Tännler (ZG) et Hans-Ueli Vogt (ZH). Le délai pour s’annoncer étant fixé à ce vendredi, il ne devrait plus y avoir de surprise, à moins qu’une personnalité ait choisi de poser sa candidature par courrier…