Sortie en famille à Genève – Un détour par le Bois-des-Frères, pour la bonne cause La 1re édition de l’African Kids Cup a lieu ce samedi 24 juin. L’occasion, même si l’on n’aime pas le football, d’aller du stade aux bois qui bordent le centre sportif. Xavier Lafargue

Les tournois de foot de juniors offrent toujours de beaux moments de partage… et de suspense. MATHIEU ROD

Le saviez-vous? Le 16 juin, c’était la Journée mondiale de l’enfant africain. Elle commémore le soulèvement des enfants de Soweto, près de Johannesburg (Afrique du Sud) en 1976. Si l’on vous en parle, c’est parce que ce samedi 24 juin, l’association Bumba, créée en 2015 à Genève, organise la 1re édition de l’African Kids Cup.

«L’association Bumba annonce une collecte de crampons et de matériel sportif en faveur des enfants de Kinshasa.»

Ce tournoi de football rassemblera des équipes de jeunes âgés de 11 à 14 ans, originaires d’Afrique mais également du reste du monde. Les matches se dérouleront de 9 h à 18 h au centre sportif du Bois-des-Frères. On pourra se restaurer sur place et l’association annonce une collecte de crampons et de matériel sportif en faveur des enfants de Kinshasa (République démocratique du Congo), afin qu’ils puissent, eux aussi, pratiquer leur sport favori.

Le Bois de la Grille et l’une de ses clairières qui surplombe le Rhône. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

La Grille, réserve naturelle

Le foot ne vous branche pas trop? Alors pourquoi ne pas quitter les terrains un petit moment? Ce ne sont pas les balades qui manquent dans les alentours. Outre la forêt du Bois-des-Frères – située sur la commune de Vernier mais gérée par la Ville de Genève – un autre bois, tout proche, vaut aussi le détour. Celui de la Grille, réserve naturelle de 10 hectares surplombant le Rhône.

Puisqu’on parle du fleuve, on peut aisément accéder à ses rives, assez sauvages dans la région. Et pourquoi pas le traverser via la passerelle du Lignon, afin de goûter alors au calme de la presqu’île de Loëx, toute proche.

