Visites familiales au temps du Covid – Un détenu sanctionné pour avoir embrassé ses enfants au parloir La direction de la prison reproche aussi à un second prisonnier de ne pas avoir respecté les normes sanitaires. Mauro Poggia réagit. Fedele Mendicino

La justice s’est penchée sur le cas de deux prisonniers sanctionnés à La Brenaz. LAURENT GUIRAUD

En prison, on ne badine pas avec le Covid. Deux détenus l’ont appris à leurs dépens à la fin de l’an dernier. En automne, A., pensionnaire de La Brenaz, se voit privé, durant onze jours, de visites, de formation, de sports et de repas en commun. Sa faute? Ne pas avoir respecté les normes sanitaires au parloir en prenant ses enfants en bas âge dans les bras. Un gardien était intervenu pour le mettre en garde. A. n’en a eu cure. Résultat, le sous-chef présent ce jour-là a interrompu le parloir et informé le détenu qu’il serait placé en isolement.

«Interdit d’exprimer ses sentiments»