Exposition – Un dernier tour sur la «Mayflower» Le Musée international de la Réforme (MIR) prolonge jusqu’au 2 mai sa passionnante exposition «Calvin aux USA» avec au menu une expérience de réalité virtuelle Benjamin Chaix "Tribune de Genève"

Gabriel de Montmollin, directeur du MIR, au moment de l’ouverture de l’exposition fin octobre 2020. Laurent Guiraud/ Tamedia



«Calvin aux USA», c’est un titre à la Hergé. Une bonne idée du Musée international de la Réforme (MIR) pour attirer l’attention sur une exposition rouverte depuis le 2 mars et prolongée jusqu’au 2 mai. Heureuse initiative, car la fermeture imposée par la crise sanitaire a éloigné trop longtemps les visiteurs de cette dépaysante plongée dans les bases historiques et religieuses des États-Unis. L’accroche au calendrier était l’anniversaire de l’arrivée des premiers émigrés britanniques réformés en novembre 1620 à bord du vaisseau Mayflower. Puritains, démocrates et travailleurs, leurs descendants ont façonné l’Amérique des siècles suivants.