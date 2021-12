Volleyball genevois – Un derby pas ordinaire à l’affiche de la Coupe de Suisse Les «vieilles gloires» de Chênois, pas si vermoulues que ça, défient dimanche Servette Star-Onex et ses deux recrues de choc, Robin Rey et Ruca, champions suisses la saison passée avec le club de Sous-Moulin. Pascal Bornand

L’équipe de SNVB. Une pose décontractée pour le leader de 2 e ligue. LDD

SNVB vs SSO. Pour les béotiens, ce choc entre acronymes est une énigme. Pour les connaisseurs, ce derby de Coupe de Suisse est une affiche pas piquée des hannetons. Dimanche, à l’heure du dessert (14 h), ça va flinguer sur le parquet de l’école Aimée-Stitelmann, un peu comme dans «Les rivaux» de Painful Gulch. Chênois, représenté par une «sélection naturelle» de ses vieilles gloires, se frottera à deux de ses récents champions suisses (Robin Rey et Ruca), partis en dissidence sous le maillot de Servette Star-Onex. Un vrai choc entre le leader de 2e ligue et celui de LNB.