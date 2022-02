Guerre en Europe – Un déluge de solidarité envahit la mission d’Ukraine

À la Servette, la très étroite et très discrète rue de l’Orangerie n’avait probablement jamais connu pareil bouchon. Lundi après-midi, un ballet incessant de véhicules, croisant et manœuvrant à grand-peine, s’est rué à la mission permanente de l’Ukraine auprès des Nations Unies, une villa sise au numéro 15. Son portail est recouvert de fleurs que des anonymes ont accrochées, témoignant leur sympathie pour cette nation européenne attaquée depuis jeudi soir par son voisin russe.

Voisin à l’échelle du continent mais aussi à celle du quartier, puisque le consulat russe occupe une parcelle voisine, au 24 de la rue Schaub. Avec pour seul décorum des barrières Vauban, une guérite et un homme en uniforme et mitraillette, qui se retrouve à devoir gérer la circulation et indiquer la bonne direction. «Ils vont tous à l’Ukraine», bougonne-t-il en dirigeant un énième break familial chargé de cartons.