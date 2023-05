6e Festival Afrodyssée à Plainpalais – Un défilé de fleurons de la création africaine Mode, marché et discussions occuperont la Maison communale de Plainpalais les 6 et 7 mai. Benjamin Chaix

La dernière main au défilé de la précédente édition d’Afrodyssée. AFRODYSSEE

Afrodyssée a déjà commencé. Depuis longtemps pour ses organisateurs, depuis un mois pour les fidèles de la manifestation. Ils étaient réunis le 6 avril dernier au Pavillon de la Danse pour un avant-goût alléchant de ce 6e «African Trends Market» de Genève. Chacun est reparti avec en tête des images de tissus, de bijoux et de cuirs, tous passés par les mains de jeunes artisans et créateurs africains ou d’ascendance africaine. Une belle vitrine ouverte par Vincent Jacquemet, fondateur et directeur de l’événement. Ce jour-là, son grand souci était de réussir à faire venir d’Afrique l’intégralité des artistes sélectionnés. Un mois plus tard, au prix de soucis administratifs et financiers usants, le programme définitif est bouclé. Ouf!

Les deux dernières éditions, 2019 et 2018, s’étaient déroulées déjà dans le décor Belle Époque de la Maison communale de Plainpalais et de son Théâtre Pitoëff. En 2017, c’était le parc Barton à la Perle du Lac qui avait accueilli une version en plein air du grand rendez-vous. Cette année, retour au 52, rue de Carouge avec au menu un marché des créateurs, des défilés de mode, un «Food Village», et des tables rondes que ce programme international préfère appeler «Talks». La formule a fait ses preuves avant l’interruption de trois ans due à la crise sanitaire et ses prolongations. Des centaines de Genevois d’origine africaine mais pas seulement se souviennent d’y avoir participé.

Huit pays d’Afrique

Ce grand public avide de couleurs et de formes audacieuses est attendu samedi 6 mai dès midi dans la Maison communale de Plainpalais. C’est le jour des défilés (réserver sa place sur afrodysse.ch), l’un à 16 h et l’autre à 21 h, qui donneront à voir la fine fleur du génie créatif africain à travers une trentaine de marques et de griffes dans les domaines du vêtement, des accessoires et des bijoux. Les organisateurs spécifient qu’ils ont choisi les créateurs invités aussi pour leur engagement dans les valeurs de développement durable: respect de l’environnement, conditions de travail dignes, valorisation des femmes dans la chaîne de production et perpétuation des savoir-faire traditionnels.

Afrodyssée révèle les créations les plus raffinées. AFRODYSSEE

Les pays africains d’où proviennent ces talents sont le Rwanda, l’Éthiopie, le Kenya, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Ghana, la Guinée et le Sénégal. La France est présente avec la marque franco-togolaise de vêtements recyclés Marché Noir et la Suisse avec Waxup Africa (vêtements), Dear Katiopae (bijoux) et Charlotte Noire (beauté). En attendant l’heure des défilés, on flânera au marché des designers, on se restaurera aux comptoirs du Food Village, on écoutera les contes de 15 h dits par Kassogue Hamadoun ou on visitera le studio photo de Marc Posso.

Dimanche 7 mai, Afrodyssée propose deux tables rondes ou Talks, la première de 14 h à 16 h sur «Danse et (ré) appropriation des corps noirs: enjeux politiques et thérapeutiques?» et la seconde de 16 h 30 à 18 h 30 sur «Musiques nord-africaines et hip-hop: influences et inspirations». Une dizaine d’intervenants animeront ces intéressants débats. Pour les couche-tard, Le Groove accueillera samedi et dimanche une after spécial Afrodyssée jusqu’au cœur de la nuit.

