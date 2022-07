Fin du monde au Théâtre de l’Orangerie – Un début d’été aux frontières de la catastrophe Andrea Novicov accueille avec Beat Sozanski une expérience scénique entre théâtre et cinéma. Benjamin Chaix

L’installation du spectacle «Fabula Rasa», sur tables et sur écran. JEANNE QUATTROPANI

À l’Orangerie, Andrea Novicov est le maître des lieux. Sa compagnie Angledange y joue depuis quelques jours «Fabula Rasa». C’est un projet de Novicov en collaboration avec le jeune Beat Sozanski, dont l’œuvre en devenir est principalement cinématographique. Marthe Keller a joué dans son court-métrage «Forget Me Not» sorti en 2018. Il y a donc une caméra sur le plateau, actionnée par Erica Irmler. Elle va scruter trois univers en miniature disposés sur des tables, autour desquels évoluent les comédiennes Giulia Crescenzi et Valérie Liengme.

Le propos est «une fable autour de la résilience. C’est le récit d’une métamorphose, une ode à la capacité du vivant de se réinventer». Ces mots des auteurs du spectacle expliquent bien leur projet qui est on ne peut plus dans l’air du temps. Le récit à deux voix qui s’instaure parle de fin du monde – notre monde d’aujourd’hui – et de l’éventualité d’un renouveau après avoir fait tabula rasa du passé climatique. Une dernière chance pour la vie sur terre, végétale tout au moins, comme le suggère la dernière image avant le noir de fin.

Si les intentions sont bonnes et le message recevable, il n’en va pas forcément de même du rendu théâtral, en dépit de l’engagement sincère des deux comédiennes. Celles-ci mériteraient d’être mieux conseillées car il y a une distance regrettable entre la gravité de ce qui est exprimé et le peu d’émotion ni même de poésie que ce texte dégage dans leurs bouches. Elles le transmettent plus à la manière d’une récitation émerveillée que sur le ton du témoignage inquiétant. C’est peut-être voulu mais cela ne fonctionne pas avec tous les spectateurs.

Quant à l’apport filmé en direct, qui rappelle les créations des artistes belges Michèle Anne De Mey et Jaco Van Dormael (le spectacle «Kiss and Cry» notamment), elle ne tient que partiellement ses promesses. La caméra explore les petits paysages faits de sable, de pierres, de coquillages et de lichens. Les deux comédiennes y sont reconnaissables sous la forme de figurines. Elles déambulent sur grand écran dans ce décor de dévastation que l’on a du mal à croire annonciateur de jours meilleurs.

