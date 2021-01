Post-Brexit – Un début d’année chaotique pour Boris Johnson Entre les premiers blocages de marchandises, les ravages du nouveau virus et le scandale des colis alimentaires, le premier ministre fait pâle figure. Tristan de Bourbon, Londres

Boris Johnson a été malmené par l’opposition mercredi à la Chambre des communes sur sa gestion de la pandémie et du Brexit. KEYSTONE

Dans son message du 31 décembre dernier, le premier ministre britannique avait dessiné une vision quasi paradisiaque de la nouvelle année: «Baignés d’une lueur rosée de nostalgie, nous irons au pub, au concert, au théâtre, au restaurant ou nous tiendrons simplement la main de nos proches.» Conscient des dangers à venir, Boris Johnson avait pourtant prévenu ses concitoyens: «Nous sommes encore loin de cela, il y a des semaines et des mois difficiles à venir.»

Homards bloqués

Il ne s’était pas trompé. Pour le Royaume-Uni et pour lui en particulier, les deux premières semaines de 2021 se révèlent désastreuses. Tout d’abord, les conséquences pratiques du Brexit, sa principale œuvre, commencent à apparaître. Des homards et autres crustacés pourrissent dans des ports écossais en raison de l’incapacité des exportateurs à fournir les nouveaux documents requis par les autorités européennes. Jamie McMillan, le patron de Loch Fyne Seafarms, n’a pas mâché ses mots dans un message vidéo adressé au premier ministre: «Je peux vous assurer que si les exportateurs écossais ne peuvent pas vendre leurs produits la semaine prochaine, nous serons aux portes de Westminster et nous déposerons nos crustacés pourris à votre porte.»