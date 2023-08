La radio-TV publique, connue sous le sigle de SSR, subit à nouveau une attaque frontale. Après l’initiative populaire «No Billag», qui voulait lui couper complètement les vivres, elle doit se coltiner une autre initiative moins extrême, déposée ce jeudi par l’UDC, qui demande une baisse de la redevance à 200 francs par année.

Gilles Marchand, le directeur de la SSR, a déjà allumé les contre-feux dans la presse dominicale. Pour lui, l’initiative est «dangereuse» et ne représente rien de moins qu’«une attaque contre la Suisse et sa diversité». Donc pas question de se remettre en question ni d’alléger quelque peu la facture pour les ménages. Et c’est bien le problème.

La SSR passe de plus en plus pour un mammouth qui, au nom du service public, justifie n’importe quelle émission ou diffusion d’informations, de sports ou de divertissements. Elle se présente comme incontournable alors même que son influence diminue, comme on l’a vu par exemple sur les retransmissions de football et de hockey, ou encore sur les séries TV.

La SSR a énormément de mal à redéfinir ses missions essentielles de service public. Elle veut tout faire et se développe fortement sur les canaux digitaux, provoquant la grogne des éditeurs privés, qui crient à la distorsion de concurrence face à la multiplication des articles «gratuits».

Pure jalousie des privés? Ce serait un peu court de l’affirmer. Car la SSR, si elle conserve un capital de sympathie important, a perdu son aura «d’intouchable». Le Conseil fédéral a durci le ton à son égard et, au parlement, il est de plus en plus question de présenter un contre-projet à l’initiative sur les 200 francs. C’est souhaitable, car cela permettra de lancer le débat sur la hauteur de la redevance et sur ce que doit être la radio-TV subventionnée du futur.

Arthur Grosjean est correspondant politique au Palais fédéral depuis août 2011. Il exerce la profession de journaliste depuis plus de 30 ans. Il a occupé diverses fonctions comme chef de rubrique (Suisse, Genève) et rédacteur en chef adjoint. Plus d'infos @arthurflash

