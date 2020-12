Accident – Un cygne en deuil retarde une vingtaine de trains en Allemagne Inconsolable après la mort de son compagnon, un cygne s’est assis à côté de lui et n’a pas bougé pendant plus d’une heure sur une voie ferroviaire.

Le cygne a été relâché sur la rivière Fulda (archives). KEYSTONE/AP/Mel Evans

Un cygne en deuil de son compagnon, installé sur une voie ferroviaire allemande, a retenu une vingtaine de trains pendant près d’une heure. Il a dû être évacué par les pompiers, a annoncé la police.

Les deux oiseaux s’étaient égarés sur la ligne à grande vitesse entre Cassel à Göttingen, dans le centre de l’Allemagne, «lors d’une excursion», selon le communiqué de la police de Cassel. L’un des deux oiseaux est mort, probablement après avoir s’être pris dans les câbles électriques aériens, selon le récit des faits, survenus le 23 décembre mais rendus publics lundi.

23 trains retardés

Son compagnon, malheureux, s’est ensuite assis à côté de l’oiseau mort et a résisté aux tentatives de fonctionnaires pour l’attirer loin des voies. Il a fallu que des pompiers dotés d’un équipement spécifique soient appelés à la rescousse. Ils sont parvenus à emporter le cygne mort et son compagnon, sain et sauf, en dehors de la zone. L’oiseau rescapé a ensuite été relâché sur la rivière Fulda.

Vingt-trois trains avaient été retardés une cinquantaine de minutes pendant l’opération de sauvetage, selon le communiqué. Selon la société royale britannique de protection des oiseaux, les cygnes tentent de rester en couple leur vie entière.

ATS/NXP