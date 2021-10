Université de Genève – Un cycle de conférences posera un regard historique sur la vaccination Un cours public retrace cet automne le parcours des inoculations, entre confiance et défiance. Sophie Simon

Image d’illustration. KEYSTONE

«Il y a encore peu d’initiatives d’historiens sur le Covid, paradoxalement, en dehors de quelques livres opportunistes écrits en trois mois.» Un cours public sur l’histoire des vaccins, composé de cinq conférences données à l’Université de Genève, se propose de combler cette faille relevée par Alexandre Wenger, coorganisateur de l’événement pour l’Institut éthique histoire humanités. À chaque fois, une demi-heure de présentation sera suivie d’une demi-heure de discussion, et ainsi, trois siècles de lutte contre les épidémies seront couverts.

«On commence par l’ancêtre de la vaccination, c’est-à-dire l’inoculation (ndlr: l’insertion d’un peu de pus directement prélevé d’un malade), qui est un geste précurseur. C’est un peu l’équivalent de la préhistoire.» La deuxième conférence traitera du thème de la confiance et la suivante, des antivax, où l’on apprendra que le mouvement d’opposition actuel est loin d’être le premier: «En 1796 a eu lieu la première vaccination moderne, dont les mécanismes n’étaient pas encore compris mais étaient basés sur une observation empirique: le fait que des paysans dans la campagne anglaise attrapaient la variole des vaches par les pis quand ils les trayaient mais n’attrapaient jamais la variole humaine.» Le mot vaccination vient d’ailleurs de vacca en latin.

«Ensuite, dès que des campagnes de vaccination ont été engagées, il y a eu des mouvements contre, pour des motifs religieux: a-t-on le droit de transmettre la maladie à un enfant? des motifs éthiques: peut-on transmettre la maladie pour sauver? On ne savait pas comment ça fonctionnait, on en voyait les effets statistiques. C’est peut-être un exemple à rapprocher des antivax anti-ARN d’aujourd’hui.» Une quatrième conférence s’intéressera au cas de la rougeole, et la dernière au Covid-19, par la voix de l’épidémiologiste Antoine Flahault.

Genève à la pointe

Aborder les vaccins sous l’angle de l’histoire «permet de prendre un peu de distance, de recontextualiser certains débats qui sont clivés dans l’urgence du contemporain», explique Francesca Arena, coorganisatrice. Mais n’est-ce pas un peu tard pour tenter de faire basculer les vaccinosceptiques? «Nous sommes des historiens, donc ce n’est pas le but!» s’exclame-t-elle.

Les cas évoqués seront internationaux, mais Genève a été au cœur de ces innovations: «C’était une ville éclairée avec des savants de premier ordre, reprend Alexandre Wenger, où l’on inoculait soit les enfants des familles patriciennes, convaincues par les connaissances médicales, soit les orphelins de l’hôpital, car personne ne pouvait s’y opposer.»

Sophie Simon est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2011. Elle enquête notamment dans les domaines de l'éducation, la santé, le tourisme, la politique. Elle couvre aussi les rapports de la Cour des comptes et les arrêts du Tribunal fédéral. Elle est titulaire d'un master en journalisme du CELSA (Sorbonne).

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.