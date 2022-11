Championnats suisses de boxe – Un crochet par Carouge en pensant aux Jeux de Paris Les meilleurs amateurs et amatrices du pays se retrouvent ce week-end à la salle des fêtes avec l’espoir de remporter un titre national de champion ou de championne. Christian Maillard

Christophe Rime, Donald Adjekum, Carole Thévenaz et David San Antonio (de gauche à droite) sont prêts pour les Championnats de Suisse. DR

La boxe suisse amateur fait un petit crochet par la salle des fêtes de Carouge ce week-end, où les grands espoirs de notre pays, de 18 à 30 ans, se retrouvent sur le ring samedi (pour les demi-finales) et dimanche (finales) à l’occasion des championnats nationaux. C’est à n’en pas douter un beau tremplin pour les meilleurs avant de passer pro ou de viser une participation aux Jeux olympiques de Paris dans deux ans. «Les Jeux, qui représentent le Graal pour les boxeurs, restent un grand objectif pour nous, admet Christophe Rime, l’un des coaches du Club Pugilistique de Carouge. Mais pour cela, on a besoin de structures et de soutiens financiers.»