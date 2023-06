La Comédie de Genève.

Genève, 5 juin

Je me réjouissais infiniment d’assister au spectacle «Les Émigrants» à la Comédie de Genève le jeudi 8 juin. Krystian Lupa est un disciple de Tadeusz Kantor, et je garde un souvenir émerveillé de «La Classe morte» que ce dernier avait présenté dans notre ville il y a bien des années.

L’annulation de ce spectacle est donc pour moi un crève-cœur, d’autant qu’elle ne s’assortit d’aucune explication précise de la part de la directrice et du directeur sur les manquements d’un metteur en scène qui, pourtant, à son âge, a une longue expérience derrière lui. Et quand on lit, sur le site même de la Comédie, les commentaires des acteurs et actrices interrogés par Arielle Meyer McLeod, on ne peut être que scandalisé de l’interruption brutale d’une expérience dans laquelle ils et elles s’étaient profondément investis. Il semble que la direction du théâtre ait pris plaisir à se draper dans une dignité ridicule et déplacée, par incapacité de surmonter une différence dans le mode de travail. Elle favorise ainsi les détracteurs de cette «époque du woke» et, alors même qu’elle invoque un «respect» sans plus de précision, elle insulte grossièrement les spectateurs.

Je suis heureux que ce duo directorial arrive au terme de son mandat, et j’espère que ni elle ni lui n’auront plus jamais de poste à responsabilité dans le monde de la culture genevois.

Guy Poitry

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.