Il va tirer sa révérence – Un coup de tonnerre prévisible Meilleur descendeur du monde ces dernières années, Beat Feuz va faire ses adieux lors de la descente de Kitzbühel. Le Bernois laissera une trace indélébile dans l’histoire du ski suisse. Laurent Morel

Beat Feuz va laisser un grand vide. KEYSTONE

Déçu mais loin d’être abattu. Beat Feuz semblait presque détaché de ses relatives contre-performances lors des descentes de Val Gardena jeudi (9e) et samedi (18e). Des résultats indignes de son talent, qui lui a notamment permis de monter sur 47 podiums de Coupe du monde en descente, un record. Mais le fait de retrouver dans la raquette d’arrivée de la Saslong sa compagne et ancienne skieuse Katrin Triendl et sa fille Clea (4 ans) lui a rapidement redonné le sourire. Car aujourd’hui, avec encore la naissance de sa deuxième fille Luisa en 2021, la vie privée compte plus que tout pour «Kugelblitz».