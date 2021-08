Championne olympique à 13 ans – Un coup de jeune rafraîchissant mais pas sans risques Le CIO cherche toujours à dépoussiérer son image. Cela a permis à une gamine de 13 ans de devenir championne olympique de skateboard. Une telle précocité demande toutefois un accompagnement adéquat. Emile Perrin

À 13 ans, sur son skateboard, Rayssa Leal a décroché la médaille d’argent. Patrick Smith/Getty Images

Sur ce coup-là, le CIO a vu juste. L’instance voulait se donner un coup de jeune. En introduisant, notamment, le skateboard au programme de Tokyo, le Comité international olympique a frappé fort dans sa tentative de jeunisme.

Titrée, la Japonaise Momiji Nishiya n’affichait que 13 ans et 330 jours lundi dernier quand elle s’est montrée la plus agile lors de l’épreuve de street. À ses côtés, la Brésilienne Rayssa Leal et son sourire argenté par son appareil dentaire, 13 ans également depuis janvier. À l’autre bout du podium, Funa Nakayama a célébré ses 16 ans en juin. Résultat: une moyenne d’âge de 14 ans et 191 jours. Inquiétant? Déplacé? Réjouissant?