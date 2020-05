Genève et terroir – Un coup de gel a frappé l’école du fruit Le Centre horticole de formation professionnelle a aussi dû gérer la crise. Mathias Deshusses

Alain Merlier, un enseignant passionnant et passionné. Mathias Deshusses

Il s’agit d’une école réputée, qui rayonne bien au-delà de nos frontières cantonales. Et qui forme, année après année, nos futurs paysagistes, horticulteurs, arboriculteurs et maraîchers. Une école qui a, elle aussi, été durement frappée par la crise. Et dont les plantations arboricoles, qui peuvent produire jusqu’à 80 tonnes de pommes et de poires par an, ont subitement été privées d’une main-d’œuvre essentielle. Car la nature n’attend pas.