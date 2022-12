Arnaque téléphonique – Un coup de fil du Lesotho? C’est sans doute un «ping call» Seule parade face à ces appels en absence provenant d’un mystérieux correspondant étranger: ne pas rappeler et bloquer l’indésirable. Joëlle Fabre

Le principe du «ping call»: une seule sonnerie d’un numéro non enregistré dans votre répertoire, et puis plus rien. L’appel en absence ne coûte rien à votre correspondant. Mais si vous le rappelez, la facture peut être salée. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Une sonnerie et puis plus rien. Vous avez peut-être été contacté, comme nous, et à de multiples reprises, par un mystérieux correspondant étranger ces derniers jours. Le numéro commence par +266, l’indicatif du Lesotho? Attention, c’est un «ping call» ou «wangiri» en japonais («un appel et raccroche»).

Règle de base, ne pas rappeler. Car c’est justement sur votre curiosité naturelle que table cette arnaque téléphonique qui sévit dans le monde entier, par vagues, depuis plusieurs années. Sans qu’il ait été possible à ce jour d’identifier les pirates, ni d’enrayer cette fraude, tant est complexe et pléthorique le réseau d’opérateurs de transit actifs dans l’acheminement des appels internationaux.

«Ces pièges jouent sur la peur de manquer une information, raison pour laquelle certaines personnes rappellent.» Jean Tschopp, juriste à la FRC

Rien qu’au sein de notre rédaction, nous sommes trois à avoir subi tout récemment les assauts de ces fraudeurs. Le principe est simple. Vous recevez un appel en absence d’un pays lointain – Malawi, Cuba, Maldives ou autre Lesotho – et si vous rappelez, vous tombez généralement sur un répondeur. Bonne chance alors pour comprendre ce qu’on vous veut, car le message est volontairement inintelligible, l’objectif de ce type d’arnaque étant de vous faire poireauter le plus longtemps possible au téléphone.

«Si vous vous attardez au bout du fil, vous verrez votre facture augmenter de plusieurs dizaines de francs, prévient la Fédération romande des consommateurs (FRC). En effet, l’appel que vous avez effectué peut partir à l’étranger et être de surcroît surtaxé.»

Que faire?

«Ces pièges jouent sur la peur de manquer une information, raison pour laquelle certaines personnes rappellent», explique Jean Tschop, juriste à la FRC. Si vous recevez un appel en absence, quel qu’il soit, de la part d’un correspondant qui ne figure pas sur la liste de vos contacts, voici ses conseils:

Vérifier si possible qui est derrière l’appel par une recherche en ligne et contrôler en tout cas de quel pays vient le numéro selon l’indicatif. Ne rappeler que s’il y a une commande, une réservation ou un lien avec le pays en question. En cas d’arnaque, bloquez le correspondant indésirable et signaler le numéro à votre opérateur qui, depuis juillet 2021, a l’obligation de mettre en place des filtres contre les appels indésirables (art. 45a LTC, art. 82-83 OST et art. 3 al. 1 let. o, u et v LCD). Un signalement est possible aussi en ligne au SECO ou à la FRC en quelques clics à l’aide des formulaires prévus à cet effet.

