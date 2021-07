Pass sanitaire en France – Un coup de com magistral, mais une application difficile S’il a relancé de façon spectaculaire les vaccinations, Emmanuel Macron plonge la France dans un débat juridique très délicat sur le pass sanitaire. Alain Rebetez, Paris

Dès le 1 er août, il ne serait plus possible de s’attabler en France pour un verre en terrasse sans un pass sanitaire. Justifié ou atteinte aux libertés fondamentales? KEYSTONE

En termes de santé publique, c’est un coup de maître. Alors que les nouvelles vaccinations en France ne cessaient de baisser depuis plusieurs semaines, les annonces du président Macron lundi soir à la télévision leur ont donné un coup de fouet spectaculaire. En témoignent les inscriptions sur Doctolib qui étaient tombées la semaine dernière à une moyenne de 140’000 par jour et qui sont remontées en flèche à 888’000 lundi et 1,34 million mardi. D’un seul coup, la campagne de vaccination française est relancée (53,6% de la population a reçu une dose et 41,6% deux doses, chiffres presque identiques en Suisse).