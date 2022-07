Canicule en Suisse – Un coup de chalumeau à prévoir dès mercredi Après un épisode plus clément, les températures devraient reprendre l’ascenseur cette semaine. La sécheresse et le danger d’incendie augmenteront en conséquence.

Plus que jamais, il faudra s'abriter aux heures les plus chaudes, dès mercredi (photo prise à la Plage des Pâquis à Genève).

La canicule s’apprête à faire son retour en Suisse dès le milieu de la semaine. Ce nouvel épisode de fortes chaleurs pourrait s’avérer plus long que celui qui a frappé le pays à mi-juin, prévient dimanche Météonews.

La chaleur du week-end en Suisse romande a été tempérée par une bise souvent modérée, mais cela ne devrait être qu’un répit avant le nouvel épisode caniculaire qui va «graduellement s’installer à compter du milieu de la semaine», écrit le site d’informations météorologiques.

Les canicules à venir pourront «éventuellement être plus durables et plus intenses que celles observées peu après la mi-juin», selon Météonews, qui parle d’une situation potentiellement «préoccupante».

35 degrés en vue

Les fortes chaleurs devraient survenir sur le Plateau et en région genevoise, notamment, dès mercredi au plus tard et se prolonger jusqu’au 20 juillet en tout cas. Des maximales de 31 à 34 degrés seront fréquemment relevées durant les après-midis entre mercredi et samedi sur le sud du Plateau romand et autour du Léman, voire déjà des valeurs de 35 degrés en Valais. Les modèles actuels indiquent que la canicule pourrait se renforcer à partir du dimanche 17 juillet.

Météonews évoque ainsi pour la Suisse un «troisième coup de chalumeau», après le premier épisode chaud au milieu du mois de mai, suivi de la bouffée caniculaire du mois passé.

La sécheresse des sols ne fera que s’accentuer durant ces dix prochains jours et le danger d’incendie ne cessera d’augmenter, préviennent encore les spécialistes.

Une bonne partie de l’Europe est concernée. L’ensemble de la péninsule Ibérique et un bon tiers sud de la France s’apprêtent à vivre une longue série avec des journées proches ou supérieures à 40 degrés.

