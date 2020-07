Coronavirus – Un coup d’arrêt au déconfinement genevois Relativement épargné pour l’instant, le Canton doit s’adapter. Les TPG sont en première ligne. Aurélie Toninato , Théo Allegrezza

Mi-juin, les TPG estimaient qu’entre 7% et 10% seulement des passagers portaient un masque. Laurent Guiraud

Les cas positifs au Covid-19 augmentent en Suisse. À Genève, les chiffres restent, pour l’instant, bas et stables – entre un et quatre nouveaux cas par jour ces deux dernières semaines. Et ce, malgré un dépistage en hausse: plus de 500 tests sont réalisés chaque jour. Parmi ces cas positifs, celui tout récent d’un noctambule qui a fréquenté une discothèque. Une cellule d’enquêteurs doit déterminer si les 150 personnes avec qui il a pu être en contact doivent être mises en quarantaine ou non. Près d’une cinquantaine de Genevois le sont actuellement.