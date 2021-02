État – Un couac informatique prive 1200 remplaçants de revenus Une mise à jour du logiciel des ressources humaines de l’État a entraîné des bugs. Les remplaçants peuvent demander une avance sur salaire. Aurélie Toninato

Les heures non payées ont été effectuées en novembre et en décembre dernier. Keystone

Fin janvier, quelque 1200 remplaçants au Département de l’instruction publique (DIP) n’avaient toujours pas reçu leur paie pour des heures effectuées en décembre et certaines en novembre. C’est le cas de Mathieu*, qui a notamment remplacé en décembre des enseignants malades du Covid-19. «On m’a informé que ces heures ne me seraient pas payées avant fin février. Pour moi ce n’est pas dramatique mais j’imagine que pour d’autres, dans des situations plus précaires, ça peut l’être…»

Contacté fin janvier, Pierre-Antoine Preti, secrétaire général adjoint du Département de l’instruction publique (DIP) chargé de la communication, indiquait que les 1200 personnes concernées «seront payées d’ici à fin janvier». Finalement, quelques jours plus tard, seule une partie l’a été. Philippe Dunant, son homologue au Département des finances et des ressources humaines (DF) indique que «sur la base des factures enregistrées à ce jour par les écoles dans le système d’information de gestion des ressources humaines, il demeure en suspens 450 dossiers de remplaçants qui ont effectué des heures en novembre (un tiers) et en décembre 2020 (deux tiers).»