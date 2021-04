Vaccination contre le Covid – Un couac a ralenti les inscriptions des 55-64 ans La communication de l’État a manqué de clarté. Et paraît déficiente à l’égard de ceux ne maîtrisant pas le français. Sophie Davaris , Lorraine Fasler

Hier, 27’570 personnes entre 55 et 64 ans désireuses de se faire vacciner étaient inscrites. MARTIAL TREZZINI/KEYSTONE

Elisabeth a bondi en lisant la «Tribune» de mardi. Cette lectrice de 64 ans attend depuis des mois le vaccin contre le coronavirus. Quand elle lit que les personnes de 45-54 ans vont pouvoir être vaccinées car trop peu d’individus de sa catégorie d’âge (55-64 ans) se sont inscrits jusque-là, les bras lui en tombent.

Comme d’autres, Elisabeth a voulu s’enregistrer en janvier sur le site de l’État. «Le message était sans ambiguïté. Seules pouvaient s’inscrire les personnes les plus âgées et/ou présentant un très fort risque de comordibité. J’ai donc renoncé, pour ne pas surcharger le site et les inscriptions.» Autre tentative en février, autre recul, car la priorité revenait aux plus de 75 ans. «J’ai donc attendu. Bravement.»