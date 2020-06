Gens du voyage – Un convoi de 60 caravanes refoulé du canton du Jura Une soixantaine de caravanes de gens du voyage a voulu s’installer à Courredlin samedi. La police a renvoyé ce convoi vers le canton de Berne.

De nombreuses caravanes de gens du voyage circulent en Suisse ces temps (Photo prétexte). KEYSTONE/THOMAS DELLEY

Une soixantaine de caravanes de gens du voyage ont été refoulées samedi de Courrendlin (JU) où elles voulaient s’installer. Après négociations, la police jurassienne a envoyé ces plus de 100 personnes en direction du canton de Berne voisin.

La police cantonale a été informée vers 15h45 de l’arrivée d’une dizaine de caravanes sur le territoire cantonal. Rapidement, plusieurs patrouilles de police étaient envoyées à Courrendlin. Là, les gendarmes ont constaté qu’un convoi de 60 caravanes était en mouvement, une partie ayant déjà investi la place sur la zone artisanale et industrielle.

Cela représente plus de 100 individus, a précisé un porte-parole en soirée à l’agence de presse Keystone-ATS. Les véhicules étaient pour l’essentiel immatriculés en France, a-t-il ajouté. Les forces de l’ordre ont alors immobilisé le reste du convoi au giratoire de la jonction de l’autoroute A16, créant un embouteillage, indique la police jurassienne dans un communiqué.

Après discussion et négociation, il était expliqué à ces personnes qu’il ne leur était pas possible de se stationner sur le lieu souhaité. La gendarmerie persuadait finalement les responsables des différentes familles présentes de quitter les lieux. Sous escorte policière et grâce à l’appui de l’Administration fédérale des douanes, le convoi complet des 60 caravanes a quitté le territoire jurassien vers 18h30 en direction du canton de Berne, ajoute la police. Plusieurs convois de caravanes de gens du voyage provenant de France ont été signalés en Suisse ces dernières semaines. Notamment à Martigny et près de Berne.

( ATS/NXP )