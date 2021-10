Formation en Suisse – Un contrat d’apprentissage sur cinq est interrompu Environ 21% des contrats sont rompus avant la fin de la formation, indique une enquête de l’Office fédéral de la statistique jeudi. Les domaines des soins de beauté et de coiffure, des sports et de la restauration sont les plus touchés.

Les apprentis de la région lémanique et du Tessin ont davantage tendance à abandonner que les apprentis en Suisse orientale. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Plus d’un contrat d’apprentissage sur cinq est rompu en cours de formation. C’est ce que révèle jeudi une enquête de l’Office fédéral de la statistique, qui a analysé le parcours de la cohorte qui a fait sa rentrée en 2016.

Quelque 53’600 apprentis ont commencé une formation professionnelle initiale duale – communément appelée «apprentissage» – en 2016. Et près de 14’000 résiliations de contrat d’apprentissage (RCA) ont été enregistrées. Un taux de rupture anticipée qui atteint les 26% en moyenne, et qui épargne légèrement les jeunes (21%).

Les domaines de la sylviculture, du commerce ou encore des sciences vétérinaires figurent parmi les moins touchés. À l’inverse, les domaines des soins de beauté et de coiffure, des sports ou de la restauration dépassent les 30% de RCA, précise l’OFS jeudi.

Entre l’été 2016 et fin 2020, près de quatre apprentis sur cinq ont terminé leur formation sans afficher une résiliation de contrat. Environ 17% ont vu leur contrat résilié et 4% ont en même vu plusieurs. Un cinquième des abandons d’apprentissage n’a pas été suivi d’une nouvelle tentative. Les jeunes femmes sont légèrement plus susceptibles de «persévérer» ou de se réinscrire plus souvent dans un nouvel apprentissage.

À CE SUJET: Marché du travail La plupart des places d’apprentissage pour la rentrée attribuées L’invité Entreprises recherchent apprentis, désespérément Plus de formation professionnelle L’apprentissage a été sauvé des griffes du virus La probabilité de réentrer en formation après une RCA diffère largement selon le domaine de formation choisi initialement. Le taux est le plus élevé dans le domaine de la culture et de l’élevage (89%) et le plus bas (67%) dans la santé et la protection sociale. Plusieurs facteurs d’influence Autre facteur d’influence: le statut migratoire. Les apprentis suisses font face à un taux de résiliation de 20%, contre 25% pour les étrangers nés en Suisse et 29% pour ceux nés en dehors du pays. La réentrée en formation, quant à elle, a été choisie par 83% des Suisses, 78% des apprentis étrangers nés en Suisse et 68% des immigrants nés à l’étranger. La région de résidence a également eu un impact sur le déroulement de l’apprentissage. Dans la région lémanique et au Tessin, 30% d’abandons ont été enregistrés. Les apprentis de Suisse orientale, quant à eux, ont été 16% à résilier leur contrat.

ATS

