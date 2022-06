Avenir d’un événement mythique – Un contrat-cadre pour pérenniser la Patrouille des Glaciers Un accord entre la Confédération et l’État du Valais répartit les compétences des différents partenaires pour une meilleure organisation de l’épreuve.

La Confédération et le canton du Valais ont signé un contrat-cadre qui doit favoriser l’organisation de la Patrouille des Glaciers (PdG) en 2024, 2026 et 2028. La prochaine planification de la course de ski alpinisme sera discutée d’ici à 2025.

Selon ce contrat-cadre, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports est responsable de l’organisation de la course (gestion du départ, de l’arrivée, sécurisation). Le Département cantonal de la sécurité, des institutions et du sport «est pour sa part chargé de nommer le conseil et le président de la fondation d’utilité publique créée en 2021 afin de promouvoir la course et lui assurer une protection financière, mais aussi de contrôler ses finances et d’assurer son secrétariat», a indiqué l’État du Valais jeudi dans un communiqué.





La fondation prend le relais

En 2021, les parties ont décidé de planifier l’organisation de la course, organisée par l’armée suisse, de trois éditions en trois éditions. Ainsi, le contrat-cadre reste en vigueur jusqu’à fin 2028 et la planification des éditions 2030, 2032 et 2034 sera discutée d’ici à 2025.

L’Association de soutien, de gestion et de promotion de la Patrouille des Glaciers (ASPdG) a adopté les statuts de la fondation en septembre 2021. Cette dernière doit reprendre l’essentiel des tâches de l’ASPdG et la remplacer dès 2024.

L’ASPdG a été dans la tourmente durant plusieurs mois en raison d’accusations récurrentes liées à la gestion financière du comité directeur et à son manque de transparence. L’armée avait suspendu sa collaboration en novembre 2020, avant de la reprendre en février. En mai 2021, c’est l’ASPdG qui a suspendu sa collaboration, estimant que les derniers événements avaient causé des dégâts d’image et de réputation à la PdG.

ATS

