Énergies renouvelables – Un container mobile produit de l’énergie solaire Le Solar Power Container (SPC), conçu entre Berne et le Valais, se positionne comme une alternative aux génératrices à moteur. Présentation. Bessadet Emmanuel

Monthey, le 8 février 2023. Le prototype de centrale énergétique mobile et compacte est alimenté par 20 m 2 de panneaux solaires rétractables. Un container équipé de batteries intégrées stocke l’énergie acquise. CHANTAL DERVEY

Prenez un cube de tôle de 3 mètres de côté, fixez-y des panneaux solaires repliables et vous obtenez une usine photovoltaïque nomade. À l’origine de ce projet, deux chefs d’entreprise bernois: Andreas Schöni et Sascha Blank. Le premier est à la tête d’une société d’installation électrique et photovoltaïque basée à Monthey (VS), le second dirige une entreprise de construction métallique à Suberg (BE). En 2017, ils unissent leurs forces avec un but commun: créer une alternative aux génératrices à moteur.