Violences domestiques – Un congrès national veut mieux protéger les victimes Plus de 340 spécialistes étaient réunis à Berne mardi, en présence de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter.

Le but de ce congrès national: mieux protéger les victimes, en considérant notamment les récentes adaptations légales. KEYSTONE

Les violences domestiques ont été au cœur des échanges des plus de 340 spécialistes réunis à Berne mardi, en présence de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter. But de ce congrès national: mieux protéger les victimes, en considérant notamment les récentes adaptations légales.

Abo Violences faites aux femmes La Suisse s’inquiète face à la multiplication des féminicides Abo Action itinérante Prévenir la violence domestique en ciblant les jeunes Abo Tensions liées au Covid La violence domestique est en hausse dans plusieurs cantons Les cas de violence touchant les enfants ont fait l’objet d’une attention particulière, a précisé mardi dans un communiqué le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG).

Présenté pour l’occasion, un guide inédit donnera des clés aux juges et aux spécialistes pour arranger au mieux les contacts entre parents et enfants, dans des cas de violence. 27’000 jeunes en sont victimes chaque année, rappelle le BFEG.

La question de la surveillance électronique a également figuré en tête du programme. Une nouvelle mesure – applicable dès le début de l’année prochaine – permettra en effet d’assigner un bracelet électronique aux auteurs de violence domestique et de harcèlement obsessionnel. Une manière de protéger davantage les victimes, en veillant au respect de l’interdiction géographique ou de contact parfois prononcée par la justice.

Loi révisée

D’autres frais changements de loi ont occupé la journée. Depuis juillet 2020, un nouvel instrument est à disposition des cantons: dans certains cas, les procédures pénales peuvent être suspendues par les autorités, dans l’intérêt des victimes. Elles peuvent aussi ordonner au prévenu de suivre un programme de prévention. Ces changements de pratique ont été discutés par les experts.

Le congrès national a été organisé par le BFEG, en collaboration avec l’Office fédéral de la justice (OFJ) et la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP). Elle a rassemblé des spécialistes émanant de la police, de la justice ou encore des organismes d’aide aux victimes. Karin Keller-Sutter était également présente.

Un combat commun

La lutte contre la violence domestique avait déjà été abordée par la conseillère fédérale la semaine dernière, lors de la session des femmes qui a siégé sous la Coupole pendant deux jours. C’est également sous son impulsion que la Confédération et les cantons avaient adopté une stratégie commune inédite en avril de cette année, pour prévenir et combattre ce fléau.

En 2020, plus de 46’000 infractions de violence ont été enregistrées en Suisse. Et plus de 20’000 ont été commises dans la sphère domestique. Une personne meurt toutes les deux semaines des suites d’une telle violence. Cette année, 25 féminicides sont déjà à déplorer, selon l’organisation Stop Feminizid.

ATS

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.