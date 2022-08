Dès le 1er janvier – Un congé de deux semaines pour les parents qui adoptent Les personnes qui accueillent un enfant de moins de quatre ans en vue de son adoption auront droit à un congé, a annoncé ce mercredi le Conseil fédéral.

Si les deux parents exercent une activité lucrative, ils peuvent se partager librement les deux semaines de congé, mais ils ne peuvent pas prendre le congé en même temps. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Gaetan Bally

Dès le 1er janvier, les personnes qui accueillent un enfant de moins de quatre ans en vue de son adoption tout en travaillant pourront bénéficier d’un congé de deux semaines. Ce congé sera financé par le régime des allocations pour perte de gain (APG), a annoncé mercredi le Conseil fédéral.

Le congé d’adoption doit être pris dans le courant de l’année qui suit l’accueil de l’enfant. L’allocation d’adoption se monte à 80% du revenu moyen de l’activité lucrative, mais au plus à 196 francs par jour.

Si les deux parents exercent une activité lucrative, ils peuvent se partager librement les deux semaines de congé, mais ils ne peuvent pas prendre le congé en même temps. Par contre, l’adoption de l’enfant du conjoint ou partenaire ne donne pas droit à l’allocation, précise un communiqué du gouvernement.

En Suisse, le nombre d’enfants adoptés avant l’âge de quatre ans est faible. En 2020, on en dénombrait 33. C’est pourquoi les demandes d’allocation d’adoption seront toutes traitées de manière centralisée par la Caisse fédérale de compensation (CFC) et non par les caisses de compensation auxquelles sont affiliés les parents, comme c’est normalement le cas.

L’allocation d’adoption devrait générer des coûts supplémentaires annuels d’un peu plus de 100’000 francs.

ATS

