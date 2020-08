Suisse – Un concours artistique pour orner une façade Palais fédéral Berne compte sur l’imagination des artistes pour enrichir une façade, du Palais fédéral, qui symbolise l’« interface entre le monde politique et le peuple».

Le tympan de la façade nord du Palais fédéral est resté vide jusqu'ici. Un concours doit y remédier (archives). KEYSTONE

Le tympan de la façade nord du Palais fédéral va s'enrichir d'une nouvelle oeuvre d'art. Un concours s'ouvrira en 2021. Un budget de 100'000 francs est prévu.

Le tympan, soit la surface triangulaire du fronton du Palais, est resté vierge jusqu'à présent, malgré plusieurs projets. Entre 10 et 15 artistes seront invités pour intervenir sur cette façade, choisis par la Commission d'art au Palais du Parlement (CAPP), en consultation avec la Commission fédérale d'art et sous réserve de l'approbation de la Délégation administrative du Parlement.

Le budget prévu pour financer leurs propositions se monte à 100'000 francs. Ils interviendront sur une façade «chargée de symboles, interface entre le monde politique et le peuple. C'est du côté nord que la population se mobilise et manifeste», explique Hans-Rudolf Reust, président de (CAPP), dans un communiqué publié lundi.

«Le bâtiment datant de plus d'un siècle, il ne correspond plus à l'état actuel de la nation, qui a vu la société évoluer et les femmes accéder au droit de vote et entrer en politique», poursuit Hans-Rudolf Reust.

Le ou la lauréat(e) sera choisi par un jury composé de membres de la CAPP et d'experts externes, présidé par le conseiller aux Etats Thomas Hefti (PLR/GL), membre et délégué de la Délégation administrative du Parlement.

L'oeuvre sélectionnée sera dévoilée en 2023, pour fêter les 175 ans de la Suisse moderne en 1848.

ATS/NXP