Esprit de fête à Carouge – Un concierge illumine les allées avec des objets sauvés de la benne Michel crée des décorations de Noël pour les neuf adresses sardes dont il a la charge. Des tableaux composés au gré des trouvailles et des dons. Aurélie Toninato

Michel aime la lumière lorsqu’elle scintille en guirlande, moins lorsqu’elle est braquée sur lui. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

En cette fin d’année, les allées des immeubles se parent de leurs décorations festives. Selon la motivation et les goûts, de la régie ou des rares concierges encore en place, le tableau est plus ou moins féerique. Certains locataires sont plus chanceux que d’autres, à l’image des habitants de la rue Joseph-Girard et de Tir-au-canon à Carouge: depuis six ans, leur concierge décore les neuf allées dont il a la charge avec des objets voués à la benne, auxquels il donne une seconde vie.