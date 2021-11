Musique contemporaine – Un concert pour retrouver le souffle spirituel de Sofia Gubaidulina Le Swiss Chamber Concerts fête les 90 ans de la compositrice avec une pièce emblématique de son riche répertoire. À ne pas manquer. Rocco Zacheo

La compositrice Sofia Gubaidulina. SIKORSKI VERLAG

Ses racines nous renvoient à une époque révolue et à une géographie engloutie par les mouvements de l’Histoire, mais sa figure demeure terriblement contemporaine. Sofia Gubaidulina est sans doute la dernière ambassadrice de ces puissants mouvements artistiques, souvent clandestins, qui ont surgi en Union Soviétique au cours du XXe siècle. Aujourd’hui nonagénaire – elle est née à Tchistopol, en République autonome tatare, le 24 octobre 1931 – cette figure majeure de notre paysage musical est au cœur d’un événement que lui dédie le Swiss Chamber Concerts entre les murs remis à neuf du Conservatoire de Genève. On y entendra, parmi les pièces à l’affiche, l’emblématique «Cantique de frère soleil», appelé aussi «Cantique des créatures», composé entre 1997 et 1998.

Assistante de Chostakovitch

Avec cette œuvre pour violoncelle, percussion et chœur, c’est une partie essentielle de son identité artistique qui remonte à nous. Elle est imprégnée, comme pour des dizaines de pièces à son répertoire, d’un attachement affiché au christianisme, d’une spiritualité cultivée très tôt et en toute discrétion, alors que son nom était mis à l’index par la redoutée Union des compositeurs soviétiques. C’est d’ailleurs pour échapper aux griffes de cette institution que l’artiste s’est tournée durant une longue période vers le cinéma, en composant des dizaines de musiques de film. Assistante pendant un temps de Chostakovitch, Gubaidulina a donc cheminé avec beaucoup de circonspection et, par-delà le rideau de fer, ses pièces n’ont commencé à circuler qu’à la fin des années 1970. Mais ce n’est qu’en 1981, sous l’archet de Gidon Kremer, que son nom a retenti partout en Occident: son premier concerto pour violon, «Offertorium», la propulse subitement parmi les incontournables.

Fondateur et directeur du Swiss Chamber Concerts, Daniel Haefliger garde un souvenir précis de la rencontre, en 1987, avec cette femme puissante. «Je me rappelle comme si c’était hier de la découverte de sa musique: elle tranchait avec la production de l’avant-garde de l’époque. Son âme était enracinée dans de puissants contrastes, entre lumière et obscurité, entre joie et chagrin. Ses sonorités étaient très bien dessinées, profondément entendues, et elles émanaient de grandes formes simples fondées sur de puissantes références musicales et spirituelles à la liturgie orthodoxe.» Le concert de dimanche offre aux mélomanes une occasion rare de saisir un langage musical expressif et intense.

