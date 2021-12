La question verte – Un concert peut-il être écolo? Artistes et festivals se mettent au vert. Mais des efforts restent à faire au niveau du transport du public. Virginie Lenk

Dessin de Louiza

Écouter son groupe préféré sur scène en pique-niquant dans l’herbe, devant sa tente, ça vous rappelle des souvenirs? Il flotte comme un air de Woodstock ou de Leysin dans certains festivals qui ont pris le chemin de la révolution verte. Dans le tourbillon de la musique et de la fête, on oublie en effet trop souvent que ces mégarassemblements, qui concentrent sur plusieurs jours des centaines de milliers de personnes au même endroit, ont une empreinte carbone non négligeable.