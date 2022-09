«C’est un homme avec qui je peux faire des affaires», a déclaré Margaret Thatcher à propos de Mikhaïl Gorbatchev. En revanche, ce n’était pas le coup de foudre entre lui et Ronald Reagan lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois au sommet de Genève en 1985.

Le président américain l’a qualifié de «communiste irréductible», tandis que Gorbatchev a répliqué que Reagan n’était «pas un faucon, mais un dinosaure». Pourtant, Reagan s’est rapidement rendu compte que Gorbatchev n’était pas comme les anciens dirigeants soviétiques. Tous deux comprenaient qu’une guerre nucléaire ne pouvait être gagnée.

Aujourd’hui, malgré les ombres de la guerre en Ukraine, les hommages à Mikhaïl Gorbatchev ont afflué du monde libre. Contrairement à Ronald Reagan, il n’a pas eu de funérailles officielles dans son pays. Comment cela se peut-il, alors qu’il s’agit d’une figure historique? Gorbatchev est le modernisateur à l’origine de la glasnost et la perestroïka. Il a fait plus pour la liberté et la paix que n’importe quel dirigeant de son temps. Ses réformes ont donné lieu à la plus grande révolution non violente de tous les temps, libérant 260 millions de personnes et rendant le monde plus sûr. Lorsqu’on lui a demandé comment ses réformes étaient perçues dans sa patrie, il a dit que le jugement de l’histoire peut parfois être capricieux, mais que finalement la Russie prendra la mesure de l’homme.

En Suisse, Gorbatchev a été salué par le président suisse Ignazio Cassis comme «un leader mondial qui représentait la liberté et l’espoir – des valeurs dont le monde a aujourd’hui besoin». Ici, le sommet de 1985 a inspiré de nombreuses initiatives de paix, de sécurité et de coopération. Le président suisse Adolf Ogi a compris comment la Suisse pouvait contribuer à la paix en Europe en devenant un centre d’expertise en désarmement et sécurité pour la région et c’est ainsi qu’a été créé le Geneva Center for Security Policy.

Gorbatchev accordait un rôle important au multilatéralisme, aux Nations Unies et aux organisations internationales après la chute du mur de Berlin. Les questions du désarmement ou de l’environnement nécessitent une coopération internationale. Sur l’invitation de l’ancien maire de Genève Pierre Muller, il a établi le siège mondial de Green Cross International, son initiative de sécurité, de développement et de durabilité, dans la ville de Calvin. Pierre Muller a rejoint Green Cross en tant que vice-président jusqu’à sa retraite en 2017. C’est une triste coïncidence que tous deux nous aient quittés à quelques jours d’intervalle, mais leur contribution à la ville de la paix, de la solidarité et de la coopération internationale leur survit.

Gorbatchev a déclaré que l’avenir n’est pas prédéterminé. Il dépend à la fois des événements et de nos actions. Le changement demande du leadership. Il nous incombe maintenant de bâtir sur cet héritage.

Adam Koniuszewski
Ancien directeur exécutif de Green Cross International

