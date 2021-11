Des femmes qui proclament leur droit à profiter de l’espace urbain, sans être importunées. C’est le thème de la campagne qui captera le regard à Genève ces jours. Une nouvelle étape dans une croisade que la Ville mène depuis trois ans. L’objectif visé doit être salué, car les chiffres sont rudes. À 15 ans, la majorité des adolescentes ont déjà subi du harcèlement de rue, ce qui est effarant et inadmissible.

Sexisme et harcèlement La Ville lutte pour que les femmes s’approprient la rue Mais ne devrait-on pas parler aussi directement aux auteurs potentiels, les hommes, et en rallier un maximum à la cause? On n’y parviendra sans doute pas en les traitant collectivement de violeurs, comme le font certaines féministes ultras. En revanche, on doit pouvoir leur démontrer que l’abolition des clichés de genre leur offrira de l’oxygène.

Dans la vieille guerre des sexes, les mâles ont certes eu les gros salaires, le pouvoir et la gloire. Mais à quel prix? Les attentes traditionnelles qui pèsent sur les garçons ont tout pour les transformer en bombes à retardement. Il faut refouler ses larmes, envisager la vie comme une compétition, en sortir gagnant sous peine de passer pour un raté ou se comporter en Don Juan, piloté par sa braguette plutôt que par son cœur. Vieilles balivernes? Oui, mais ces ringardises n’en continuent pas moins d’empester l’air et de forger l’image qu’on se fait de la virilité.

Un jeune ne se reconnaîtrait pas dans ce miroir grimaçant sans y avoir été poussé. Les hommes ont certes un peu de pouvoir à perdre dans le démontage des stéréotypes, mais ils ont de l’humanité à y gagner: la liberté d’être soi et de s’estimer. Ne s’injurie-t-on pas soi-même quand on en vient à écraser autrui – notamment les femmes – pour se sentir exister? C’est ensemble que la guerre des sexes se gagnera, pour toutes et tous.

