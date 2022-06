L’inflation, les problèmes d’approvisionnement et les pénuries d’énergie représenteront 80% des risques conjoncturels pour la Suisse.

Les problèmes d’approvisionnement menacent l’économie suisse tout comme l’inflation et la guerre en Ukraine.

Résiliente jusqu’ici, l’économie helvétique souffre d’une multitude de facteurs qui, mis bout à bout, affectent sa croissance. L’inflation, les problèmes d’approvisionnement et les pénuries d’énergie représenteront 80% des risques conjoncturels jusqu’en 2023, selon Economiesuisse.

La guerre en Ukraine arrive en quatrième position, avec une proportion de risque de 8%, indique jeudi la faîtière qui publie ses prévisions conjoncturelles.

Le manque de personnel qualifié et les fluctuations de change figurent également dans le classement, dont la dernière position revient à la pandémie de Covid-19 (2%). Dans un communiqué, Economiesuisse qualifie la multiplication des risques de «cocktail toxique» pour la conjoncture.



Tassement marqué des exportations

Sur la base de ces constats, Economiesuisse a drastiquement abaissé ses prévisions 2022 de croissance du produit intérieur brut (PIB) à 1,8%, prenant en considération un ralentissement attendu aux troisième et quatrième trimestres. Jusqu’ici, une progression de 2,5% était attendue.

Pour 2023, la faîtière table sur une croissance de 1,6%. Pour rappel, le PIB a crû de 3,8% l’année dernière.

L’inflation est attendue à 2,9% (2022) et 2,5% (2023), après 0,5% l’année dernière. Le taux de chômage en glissement annuel devrait reculer à 2,2%, contre 3,0% en 2021, précise le communiqué.

La faîtière de l’économie prévoit un tassement marqué des exportations, après une année 2021 dopée par le rebond conjoncturel lié à la pandémie de Covid. Après un bond de 11,8% en 2021, les livraisons à l’étranger devraient progresser de 4,7% cette année et de 4,0% la prochaine.

Pour établir son scénario, Economiesuisse s’est basé sur un cours de change de l’euro à 1,02 et 0,98 franc, respectivement pour 2022 et 2023. Pour le dollar, la faîtière table sur 0,93 franc pour cette année et 0,90 pour la prochaine.