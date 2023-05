Élections cantonales genevoises – Un citoyen demande l’annulation des élections Membre du MCG, le recourant a saisi la Chambre constitutionnelle. Il estime que les articles de la presse visant le candidat Morel entre les deux tours ont perturbé l’opinion publique. Marc Bretton

Les urnes de toutes les communes sont amenées par des patrouilles de la police au local de contrôle à Uni Mail. OLIVIER VOGELSANG

Pas d’élection sans résultat et pas de résultat sans recours. La devise genevoise se vérifie une fois de plus. La «Tribune de Genève» a ainsi appris le dépôt d’un recours en annulation des élections cantonales. C’est l’œuvre d’un citoyen outragé, manifestement proche du MCG, qui s’en prend au média en ligne Heidi.news, auquel il reproche d’avoir publié juste avant l’échéance électorale une volée d’articles mettant en cause le candidat Philippe Morel.

Sortis entre les deux tours, ces articles s’en prenaient à l’ancien chirurgien accusé d’avoir greffé un foie à un patient émirati en 2006 dans des conditions troubles. Repoussant ces soupçons, l’élu MCG clame son innocence, tandis que Swisstransplant nie toute irrégularité.

Pour le recourant, les attaques contre le candidat intervenant entre les deux tours ne lui ont pas permis de se défendre. Elles auraient gravement perturbé l’électorat et de citer en guise de preuve ses mauvais résultats au second tour de l’élection.

«Que l’on parle d’une affaire en cours d’instruction par la justice, c’est une chose, dit le recourant. Qu’on accuse quelqu’un à tort et à travers en est une autre.» En 2019, explique-t-il, une votation fédérale sur l’imposition des familles avait été annulée suite à une erreur d’information des citoyens par la Confédération. Le principe de la bonne foi avait été violé. Il le serait également dans le cas présent, ce qui justifierait l’annulation de l’élection, en tout cas pour les candidats n’ayant pas obtenu 50% des voix.

