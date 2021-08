Haute-Savoie – Un cinéma évacué à Annecy après une série de malaises Plusieurs spectateurs ont été pris de maux de gorge et de quintes de toux mercredi soir en pleine séance au cinéma Pathé. D'importants moyens ont été engagés. DKL

Google Street View

Mercredi soir, vers 20h30, les sapeurs-pompiers sont intervenus en nombre au cinéma Pathé, dans le centre commercial Courier à Annecy, racontent plusieurs médias français. Des spectateurs ont été brusquement pris de maux de gorge et de quintes de toux en pleine séance. L'alerte a été transmise aux employés du cinéma qui ont appelé les secours.

À leur arrivée, Ces derniers ont pris encharge un employé du cinéma en en arrêt cardio-respiratoire. Mais ce malaise serait dû, selon France 3 Rhônes-Alpes, au choc émotionnels consécutif aux faits et non à l'odeur suspecte détectée par plusieurs personnes présentes. L'homme a été transporté au Centre hospitalier Annecy-Genevois par les pompiers et le Samu.

Les sapeurs-pompiers ont engagé d'importants moyens. Ils ont fait évacuer plusieurs salles du cinéma, en tout 171 personnes, mais ils n'ont semble-t-il pas réussi à trouver l'origine de la fuite de gaz qui a incommodé des spectateurs. L'intervention s'est terminée aux alentours de 23 heures.

