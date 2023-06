Enchères à Paris – chef-d’œuvre HORLOGER DU XVIIIe siècle Vente d’exception signée De Baecque, la maison de ventes aux enchères française. Carole Kittner

Pendule astronomique du XVIII e siècle, estimée entre 600’000 et 800’000 euros. DE BAECQUE

Une occasion unique s’offre aux collectionneurs et passionnés d’horlogerie, le 30 juin à Paris. La maison De Baecque met aux enchères une pendule astronomique du siècle des Lumières, estimée entre 600’000 et 800’000 euros, à l’Hôtel Drouot. «C’est une alliance entre un savoir-faire technique très poussé qu’est l’art de l’horlogerie au XVIIIe siècle et l’art de l’ébénisterie à la même époque», précise Géraldine d’Ouince, commissaire-priseur de la vacation.

La pièce en question a été conçue par Bouchet, l’horloger du roi Louis XV. Elle a été réalisée au moyen d’une cage de verre entourant les côtés supérieurs et d’un miroir à l’arrière pour observer tous les aspects du mécanisme, faisant d’elle ce qui n’avait jamais été fait jusque-là: l’un des premiers mouvements squelettes de l’histoire horlogère. Celui-ci entraîne deux cadrans distincts. L’un avec les indications des levers et couchers solaires et lunaires selon les saisons. L’autre, révélant la position de la lune.

Le vase positionné sur l’horloge culmine, quant à lui, à trois mètres et exprime par la même occasion la taille de la pièce pour laquelle elle était conçue. Le cadran tournant situé au sommet indique l’heure moyenne de manière claire et lisible de loin, simulant ainsi le mouvement de la terre pendant vingt-quatre heures. Notons le caractère collectif de la réalisation d’une pendule de cette envergure puisqu’elle nécessita, en plus de l’horloger du roi, l’intervention de l’ébéniste Jean Baptiste Prévost.

Par ailleurs, un grand nombre de détails évoquent également l’astronomie. Les constellations de la Grande Ourse, de la Petite Ourse, de Céphée et de Cassiopée gravées sur le cadran offrent un contraste avec le soleil au-dessus de l’horizon. Des éléments des poèmes du premier siècle en subliment le décor: «Les métamorphoses d’Ovide». Ce joyau promet en tout cas d’émouvoir les férus d’art et de mécanismes inouïs désirant porter un regard sur l’heure et l’Antiquité, en se plongeant dans l’histoire.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.