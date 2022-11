Développement économique à Genève – Un check-up des conditions-cadres révèle atouts et faiblesses Notre tissu économique dispose de nombreux avantages mais peut être pénalisé par la fiscalité et la formation. Eric Budry

L’étude «Des conditions-cadres toujours favorables à Genève?» a été commanditée par la Banque Cantonale de Genève (BCGE) et la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG). LUCIEN FORTUNATI

Les conditions-cadres, on en parle beaucoup – surtout en politique – mais comment les définit-on? Sur mandat de la Banque cantonale genevoise (BCGE) et de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG), l’Institut universitaire de recherche appliquée en économie et gestion (Ireg) s’est coltiné l’exercice. Résultat: la définition est floue, les données manquent parfois, et ce sont avant tout des mesures indirectes qui permettent de dresser un bilan de santé, par ailleurs plutôt bon pour Genève.