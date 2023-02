États-Unis – Un chauffeur renverse et blesse huit personnes à New York Au moins huit personnes ont été blessées lundi après qu’un homme au volant d’une camionnette les a percutées à Brooklyn. La police a exclu à ce stade tout mobile «terroriste».

Un véhicule de police stationne devant la camionnette qui a renversé huit personnes le 13 février 2023 à New York. Getty Images via AFP

La presse locale s’est rapidement mobilisée lorsque la police new-yorkaise (NYPD) a rapporté avoir été confrontée lundi en fin de matinée au refus d’obtempérer d’un chauffeur de camionnette de location qui avait percuté et renversé plusieurs piétons à Brooklyn, l’un des cinq arrondissements de la mégapole.

Des policiers ont tenté d’arrêter le véhicule qui a continué sa course, renversant en plusieurs endroits du quartier d’autres personnes avant d’être pris en chasse et que son chauffard soit finalement interpellé. Au total, sept personnes et un policier ont été blessés, dont deux sont dans un état critique. Sur les huit blessés, trois circulaient sur de petites mobylettes, selon la police.

«Il n’y a pas d’indication concernant une implication du terrorisme» dans cette affaire, a assuré lors d’un bref point de presse sur place, à Brooklyn, la cheffe de NYPD, Keechant Sewell. Mais «nous savons pour l’instant très peu de choses sur cette affaire», a ajouté la patronne de la police de la ville de New York, profondément marquée par le terrorisme et ultra-sensibilisée aux alertes en matière d’attentats.

D’ailleurs, l’incident de lundi midi est survenu à l’ouverture d’un procès à Manhattan d’un Ouzbek qui risque la peine de mort pour avoir, le 31 octobre 2017, tué huit personnes qu’il avait volontairement renversées et écrasées au volant de son pick-up, un attentat perpétré au nom du groupe État islamique.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.