Riddes (VS) – Un chauffard interdit de territoire a tenté de fuir la police Un Français de 26 ans qui roulait à plus de 200 km/h sur l’autoroute a essayé de se soustraire à un contrôle policier à Riddes. Il a été arrêté quelques minutes plus tard après avoir perdu la maîtrise de son véhicule.

Le fuyard a perdu la maîtrise de son véhicule à la sortie ouest de l’autoroute à Sion. Police cantonale du Valais

Un automobiliste circulant samedi à très haute vitesse sur l’autoroute à Riddes (VS) a tenté de fuir une patrouille de police, commettant plusieurs infractions. Après avoir perdu la maîtrise de son véhicule vers Sion, l’homme, qui roulait sans permis, était interdit d’entrée en Suisse et recherché pour de multiples infractions, a été arrêté et écroué.

Vers 13h30 samedi, l’automobiliste, un Français de 26 ans domicilié en France, roulant à une vitesse excessive, n’a pas obtempéré aux signes d’arrêt d’une patrouille, a indiqué dimanche la police cantonale. Il a commis de nombreuses infractions routières, notamment des dépassements à plusieurs reprises par la droite à plus de 200 km/h.

Conduit à l’hôpital

Un dispositif policier a été mis en place. À la sortie ouest de l’autoroute à Sion, le fuyard a perdu la maîtrise de son véhicule. Il a été immédiatement arrêté par les forces de l’ordre. Légèrement blessé, il a été conduit à l’hôpital avant d’être écroué sur ordre du Ministère Public à la prison préventive à Sion.

L’homme était signalé pour plusieurs motifs, dont l’interdiction d’entrée sur territoire suisse, mandat d’arrêt et d’amener pour de multiples infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, à la loi fédérale sur les stupéfiants, sur les armes et d’autres motifs. En outre, il détenait des substances cannabiques.

ATS