Politique sportive à Genève – Un chantier sportif de 300 millions s’ouvre sur un coup de raquette gagnant En 2024, une halle de tennis verra le jour au Bois-des-Frères. C’est pour Marie Barbey-Chappuis, la conseillère administrative chargée des Sports, la concrétisation d’un premier projet qui en appellera d’autres. Pascal Bornand

Marie Barbey-Chappuis sur les courts du Bois-des-Frères, là où émergera en 2024 une halle de tennis flambant neuve. LAURENT GUIRAUD

Dans son bureau de l’Hôtel-de-Ville, un maillot grenat aux couleurs du Servette FC habille le dossier d’une chaise. Bien en vue, comme un trophée dont on est fier. Il porte le numéro 14, son jour anniversaire, qu’elle fêtera ce samedi. C’est aussi le numéro mythique de Johan Cruyff, icône d’Ajax et de l’équipe des Pays-Bas. Marie Barbey-Chappuis avoue son faible pour le sport, et le montre. Elle nous présente les projets ambitieux que la Ville veut mener, à hauteur de 300 millions de francs. Cette passion, née de l’enfance, est une force lorsque l’on dirige comme elle le Département municipal de la sécurité et des sports depuis 2020.