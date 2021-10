Colère – Un chantier infernal exaspère des locataires depuis 18 mois À Échallens (VD), les travaux de rénovation de trois immeubles s’enlisent. Leurs habitants n’en peuvent plus, notamment en raison du comportement d’ouvriers. Benjamin Pillard

Domiciliés dans chacun des trois locatifs en question, quatre locataires (dont la concierge, à d r .) détaillent leur calvaire. Yvain Genevay

D’ordinaire, c’est un quartier résidentiel paisible, situé face à l’école communale d’Échallens (VD) et à seulement quelques centaines de mètres des commodités – dont la gare du train reliant le Gros-de-Vaud à Lausanne. Une quiétude sérieusement mise à mal pour les locataires de trois petits immeubles, qui vivent un véritable cauchemar depuis mai 2020. En cause: des rénovations simultanées desdites bâtisses, construites il y a une trentaine d’années et détenues par une caisse de pension. Au programme notamment, l’assainissement des façades, le remplacement de l’ensemble des fenêtres et des stores, la rénovation des halls d’entrée ou encore l’introduction d’une conduite de gaz. Seulement voilà, le chantier a cumulé les retards, et les nuisances – déjà exacerbées par la durée des travaux – ont franchi le seuil de l’admissible pour les habitants de la quinzaine d’appartements concernés.