Un écoquartier exemplaire. C’est ainsi qu’on nous vend le PAV. Énergies renouvelables, vastes espaces végétalisés et piétonnisés, milliers de places de stationnement pour vélos, etc. Sur le papier, c’est en effet exemplaire. Mais dans la pratique?

L’importation en masse de WC et de salles de bains préfabriqués – et acheminés d’Italie et d’Espagne par camion, comme l’a appris la «Tribune de Genève» – fait tache. Surtout pour un projet financé en bonne partie par des fonds publics et des coopératives qui se targuent d’avoir une conscience écologique.

Certes, le projet «Quai Vernets», toute première étape du PAV, a obtenu le label «Site 2000 watts» pour son concept énergétique. Et cela avant même d’être sorti de terre, bravo! Mais de nos jours, on ne peut plus faire l’impasse sur la question de l’énergie grise. Combien de trajets en camion faudra-t-il pour faire venir jusqu’ici ces milliers de sanitaires modulaires?

Il est par ailleurs étonnant de voir le Département du territoire et son patron, Antonio Hodgers, botter en touche en expliquant que l’État n’a pas à dicter le choix des fournisseurs aux maîtres d’ouvrage, même si le terrain lui appartient. Le PAV est le projet d’aménagement le plus important dans le canton, et aussi l’un des plus stratégiques. On touche là à des thèmes chers au magistrat écologiste: construire la ville en ville, densifier tout en garantissant une certaine qualité de vie, lutter contre les causes et les effets du changement climatique.

Par ailleurs, quel signal donne-t-on à l’économie locale si la construction d’un projet d’une telle envergure se fait en laissant sur la touche les petites entreprises genevoises? Celles-ci ne serviront-elles plus à l’avenir qu’à assembler des pièces de Lego?

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

