Circulation perturbée – Un chantier de près d’un an pour la traversée du bourg de Coppet Ce tronçon de la route de Suisse emprunté par 11’500 véhicules par jour sera en travaux durant dix mois mais la circulation ne sera pas fermée. Yves Merz

Les travaux entrepris dans l’ancien bourg de Coppet obligeront les voitures à circuler sur une seule voie pendant plusieurs mois. PATRICK MARTIN/24HEURES

Depuis lundi, le gros chantier de réfection de la route entre les deux portes d’entrée de Coppet est ouvert. Ces travaux amèneront leur lot de perturbations mais la circulation ne sera pas détournée, comme ce fut le cas à Versoix entre 2017 et 2020. En principe, l’utilisation de la chaussée restera possible sur une seule voie, avec feux de signalisation. Une fermeture de la route n’est prévue que pour la pose du revêtement bitumineux définitif. «Le grand challenge sera de tenir les délais pour terminer dans dix mois, comme prévu», déclare Jean-Claude Trotti, municipal à Coppet.

Un challenge de plus, dirons-nous, car le projet de réaménager cette traversée du bourg de Coppet a déjà donné des sueurs froides à plus d’un élu. Longtemps, c’est l’option d’une route de contournement (voir encadré) qui a usé les mines de crayon des ingénieurs en génie civil et agité le débat au sein de la Commune. Puis il y a eu la pose de bacs rouges très controversés en 2015, et un référendum en 2017, qui a risqué de compromettre l’ensemble du projet de requalification de la RC1 entre Mies et Founex. Enfin, même au moment de voter le crédit de 3,57 millions pour les travaux à Coppet en 2019, la Commission des finances a proposé de refuser cet investissement jugé trop élevé.

Moins de bruit, plus de sécurité

À l’intérieur du bourg, les aménagements prévus rempliront plusieurs objectifs: modérer la vitesse des véhicules et sécuriser les piétons, notamment par le renforcement du trottoir côté lac, assainir le bruit par la pose d’un tapis phonoabsorbant, améliorer le carrefour de la route du lac avec la rue des Murs, menant à la gare, et sécuriser l’accès à la place des Ormes. En dehors du bourg, la chaussée sera aménagée pour faciliter la mobilité douce. Le projet obtiendra des financements de la part de la Confédération dans le cadre des mesures d’agglomération du Grand Genève, mais aussi du Canton de Vaud et de Région de Nyon, qui a voté un crédit de 269’000 francs jeudi soir à cet effet.

Comme toujours lors de chantiers aussi longs, les commerçants craignent de voir leurs affaires chuter. Anticipant ces probables difficultés, le Conseil communal de Coppet a voté un crédit de 200’000 francs constituant un fonds de réserve à disposition pour indemniser, le cas échéant, les commerçants concernés. La Commune, qui souhaite soigner sa communication, a mis en place un service d’informations sur le suivi du chantier, accessible sur son site coppet.ch.

«Le grand challenge sera de tenir les délais pour terminer dans dix mois, comme prévu.» Jean-Claude Trotti, municipal à Coppet