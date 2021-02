Fugue fatale à Châtelaine – Un cerf paie de sa vie un égarement au cimetière Les gardes-faune ont tenté de l’endormir durant près de cinq heures. Selon les spécialistes, sa présence en ville représentait un danger potentiel. Aurélie Toninato

L’alerte a été donnée vers 14h30. On ne sait pas d’où venait l’animal. Charles Garcia

Le périmètre du cimetière de Châtelaine est cerné de feux bleus ce vendredi après-midi. Entrées et sorties sont bouclées, le chemin François-Furet condamné. Ça grouille d’uniformes, des tireurs d’élite sont même postés sur les toits. Les riverains ont sorti jumelles et téléphones portables pour comprendre et immortaliser. Il se passe quelque chose entre les allées de pierres tombales. Ce quelque chose, c’est un jeune cerf. Paniqué, il fait claquer ses sabots dans les allées et ses errements sont rapidement publiés sur les réseaux sociaux.

La débandade amuse les badauds mais elle n’a rien de drôle. L’animal pris au piège tourne désespérément dans le cimetière vidé par la police. D’où vient-il? L’hypothèse d’une fuite du bois de la Bâtie est écartée. Un cheminement le long des voies CFF? «Nous ne comprenons pas d’où vient ce daguet – nom donné aux cerfs d’un an et demi dont les bois courts rappellent de petites dagues, répond Yves Bourguignon, responsable du secteur des gardes de l’environnement au Département du territoire. Il n’y a pas d’explication, seulement des suppositions. La population de cerfs est en expansion, d’autres incursions dans d’autres villes ont déjà eu lieu.»