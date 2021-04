Ensemble sinon rien – Un cercle très fermé Se réunir en «conclave» au centre du terrain avant le coup d’envoi, la mode envahit les pelouses helvétiques. A quoi tient ce besoin de faire corps? Analyse Nicolas Jacquier

Avant le coup d’envoi, les joueurs se réunissent bras dessus, bras dessous, pour invoquer l’union sacrée. Eóin Noonan/Sportsfile/Getty Images

Juste avant le coup d’envoi, c’est un moment suspendu, grappillé au temps, l’instant d’une vérité silencieuse, exprimée loin des micros mais devant les caméras. Les footballeurs sont toujours plus nombreux à se réunir en cercle au centre du terrain, estimant utile de délivrer un ultime message subliminal, souvent porté par le capitaine. On peut comprendre leur volonté d’offrir l’image d’une formation unie et solidaire, de canaliser les énergies. Mais cela a-t-il vraiment un sens, hormis celui de se rassurer?

En Swiss Football League, la majorité des équipes - les plus mal classées le font d’ailleurs quasi systématiquement - ont succombé à la mode du regroupement circulaire; mais pas Young Boys, qui, trônant au sommet de la hiérarchie helvétique, n’en éprouve pas la nécessité. Le leader bernois a d’autres arguments à faire valoir.