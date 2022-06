Solution – Un centre pour soigner les maux de ventre Les patients trouveront sur un même lieu les différents spécialistes, de l’enfance à l’âge adulte Sophie Davaris

PASCAL FRAUTSCHI

C’est une épidémie méconnue: les MICI, ou maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, touchent une personne sur 200 en Suisse et la courbe croît depuis des décennies. Pour mieux soigner des patients de plus en plus nombreux, des médecins et des infirmières spécialisées viennent de créer un centre ambulatoire à l’Hôpital de La Tour.